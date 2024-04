I monitor hanno mostrato le reazioni degli imputati durante il processo per l'omicidio dell'aspirante pizzaiolo; oggi un testimone ha riconosciuto Valda come la persona che ha sparato.Continua a ... (fanpage)

Pubblicato il 17 Aprile, 2024 A marzo 2023 fu ucciso il 18enne Francesco Pio Maimone , pizzaiolo napoletano, raggiunto da un colpo di pistola durante una sparatoria in cui non c’entrava ... (dayitalianews)

Si celebra Pio VII in Vaticano. Ottocento pellegrini dal papa - Sabato la diocesi di Cesena-Sarsina verrà accolta in udienza da Bergoglio per il bicentenario di morte del pontefice cesenate Chiaramonti. Accanto al vescovo ci sarà il vicesindaco Castorri, messa in ...ilrestodelcarlino

Francesco Pio Maimone ucciso a Mergellina, il coraggio del superteste: «Riconosco in chi sparò al mio amico» - «Ho sentito una “botta” mentre parlavo con un amico di Pianura, Pio era accanto a me, sulla mia sinistra, ho cercato di capire cosa fosse quella “botta” e ho messo ...ilmattino

Mercato Milan, può esserci l’extra-budget: i dettagli - Mercato Milan, può esserci l’extra-budget: i dettagli Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato del Milan, non tanto nei nomi monitorati dal club ma sulla possibilità di i ...sportcafe24