Niente ritiro - Wierer Avanti fino a Milano-Cortina

(Di mercoledì 8 maggio 2024)(ITALPRESS) – Dorotheanon lascia, anzi, raddoppia. Per la 34enne altoatesina non è ancora arrivato il momento del: nel suo futuro altre due stagioni, compresa quella che culminerà nel febbraio 2026 con i Giochi Invernali di. “L’ultimo anno è stato molto difficile per me, mi sono presa due mesi di stacco, mi sono riposata, ho riflettuto molto – le sue parole in un incontro con la stampa per parlare del suo futuro – Alla fine mi sono resa conto sarebbe stato un peccato chiudere questa parte della mia vita e della mia carriera che mi ha vista protagonista per tanti anni, ho parlato con il presidente Roda, con la Guardia di Finanza, con il mio staff, c’è la volontà di proseguirealle Olimpiadi di. ...

Dorothea Wierer prosegue la sua carriera agonistica. Dopo mesi di rumors sul suo futuro, la campionessa del Biathlon in una conferenza stampa ha annunciato che si presenterà al via anche della prossima stagione, con tutte le intenzioni di arrivare ...

Bolzano, 8 maggio 2024 – "L'ultimo anno è stato molto difficile per me, mi sono presa due mesi di stacco, mi sono riposata, ho riflettuto molto. Alla fine mi sono resa conto sarebbe stato un peccato chiudere questa parte della mia vita e della mia ...

La campionessa azzurra di biathlon punta i Giochi invernali di casa MILANO - Dorothea Wierer non lascia, anzi, raddoppia. Per la 34enne altoatesina non è ancora arrivato il momento del ritiro : nel suo futuro altre due stagioni, compresa quella che ...

Giro d’Italia 2024, a Lucca va in porto la fuga: vittoria di Benjamin Thomas - Giro d’Italia 2024, a Lucca va in porto la fuga: vittoria di Benjamin Thomas - Nella quinta tappa del Giro d'Italia 2024 va in porto la fuga: è il pistard francese Benjamin Thomas a vincere al termine della frazione ...

Tennis, Internazionali d'Italia, Darderi: "Sogno le Olimpiadi, spero di qualificarmi" - Tennis, Internazionali d'Italia, Darderi: "Sogno le Olimpiadi, spero di qualificarmi" - "Spero di qualificarmi per le Olimpiadi, è una qualificazione diretta. Sono contento di stare nella race e spero di essere ai Giochi. Sono 12 anni che gioco per l'Italia, c'è tanta gente che è nata in ...

Autonomia, per il 38% degli italiani dividerà il Paese in due - Autonomia, per il 38% degli italiani dividerà il Paese in due - ROMA (ITALPRESS) - Nei giorni scorsi si è tornato a parlare di Autonomia differenziata con alcune critiche e proteste nei confronti di questa riforma che preve ...