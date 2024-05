Nasce Volitìva - un coro di voci per tutelare il diritto all’aborto

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (askanews) –il progetto “– Narrazione collettiva per la tutela del”, iniziativa ideata e promossa dal collettivo Tutte a casa che vuole così difendere unfondamentale delle donne, tutte le donne, tutti i cittadini. Una call pubblica per raccogliere video di 1-2 minuti, in formato orizzontale, ma anche messaggi audio anonimi, che raccontino le esperienze di interruzione di gravidanza (IG) o di interruzione volontaria di gravidanza (IVG), insieme al punto di vista di medici, esperte, attiviste sul tema dell’aborto: l’obiettivo è un film partecipato a piùper raccontare la necessità della tutela di questo. Nel 2020 il collettivo ha raccontato la pandemia dal punto di vista delle donne con il ...

