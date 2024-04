Senza entrare nel vivo di un contesto sociale , specialmente per le nuove generazioni oggi ‘complicato’, già da diverso tempo il nostro Paese testimonia l’avvio di una nuova fase per il ... (italiasera)

"Risposta sociale per il diritto all'istruzione". Nasce l'intergruppo sulle università telematiche alla Camera - Basandosi sull'articolo 34 della Costituzione, che garantisce a tutti i meritevoli il diritto allo studio, è nato alla Camera un nuovo intergruppo dedicato alle università telematiche e al modello di ...ilgiornale

Università telematiche, nasce intergruppo parlamentare - Nasce l'intergruppo parlamentare dedicato alle università telematiche. All'intergruppo hanno aderito una ventina di deputate e deputati del centrodestra, dalla Lega a Fratelli d'Italia, a Noi Moderati ...ansa

Michelin oltre il salario minimo: «Stipendio dignitoso per i dipendenti in tutto il mondo per permettersi casa e cibo, e tempo libero» - Michelin vuole dare uno stipendio dignitoso a tutti i suoi dipendenti, non importa in quale parte del mondo siano situati. Da tempo i lavoratori chiedono a gran voce un salario che permetta ...leggo