(Di mercoledì 8 maggio 2024) I candidatia sostegno della candidatura a sindaco di Edoardohanno istituito unodirivolto a tutti i cittadini nella sede del comitato, in via Marruota 68. Sono state programmate una serie di giornate a porte aperte, tutti i venerdì pomeriggio, a partire da subito, fino alla chiusura della campagna elettorale, con una presenza organizzata dei candidati consiglieri. "Un innovativo modo di vivere la sede – spiegano gli organizzatori nonché candidati al consiglio comunale – per raccogliere indicazioni, richieste e dare informazioni: un confronto aperto su tutti i temi che interessano la cittadinanza. Ma non solo, è anche un modo per mettere a disposizione le nostre professionalità ed esperienze alla cittadinanza. Intendiamo vivere questa avventura amministrativa ...

Le persone al primo posto. Fmts Group punta su Unobravo , il servizio di psicologia online , per portare avanti la “promessa” lanciata in estate, con la scelta di diventare società Benefit, dando centralità all’umanesimo aziendale e ad un costruttivo ...

Al via una collaborazione tra l’ Associazione Ray e l’Isis Valdarno di San Giovanni. Da una parte una realtà associativa nata da poco, che supporta gli adolescenti in cerca di identità: dall’altra il plesso scolastico sangiovannese, che ospita 1.600 ...

Nasce lo sportello di ascolto delle tre liste per il candidato Fanucci - Nasce lo sportello di ascolto delle tre liste per il candidato Fanucci - A Montecatini Terme, i candidati a sostegno di Edoardo Fanucci hanno aperto uno sportello di ascolto per i cittadini, offrendo incontri e possibilità di inviare proposte via mail. Un'iniziativa per co ...

“Primo Passo”, apre a Busto Arsizio lo sportello di ascolto della Comunità Marco Riva - “Primo Passo”, apre a Busto Arsizio lo sportello di ascolto della Comunità Marco Riva - Inaugurato il nuovo servizio di supporto gratuito per famiglie di persone con dipendenze da sostanze e alcool, offerto dalla comunità terapeutica e Caritas Parrocchiale ...

Infermieri in festa al Parco Urbano per una giornata di salute ed informazione - Infermieri in festa al Parco Urbano per una giornata di salute ed informazione - Per la Giornata Internazionale dell’Infermiere una mattinata di festa: domenica 12 maggio dalle 8.30 alle 14 al Parco Urbano Franco Agosto di Forlì (zona bar) ci saranno momenti di incontro e informaz ...