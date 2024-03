Fmts | sportello di ascolto aziendale Intesa con Unobravo | società leader nell’assistenza psicologica online

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Le persone al primo posto.Group punta su, il servizio di psicologia, per portare avanti la “promessa” lanciata in estate, con la scelta di diventareBenefit, dando centralità all’umanesimoe ad un costruttivo equilibrio tra vita privata e lavoro. Il percorso consiste in cinque sedute gratuite, da svolgersi in remoto. La formula, più che collaudata, semplifica l’organizzazione delle agende personali dei singoli dipendenti. Dopo la compilazione di un questionario iniziale,associa ciascun dipendente al professionista più adatto per esigenze, affinità caratteriali e preferenze: si tratta di un aspetto non secondario perché può capitare che i pazienti si scoraggino di fronte a una seduta “non positiva” o una mancata affinità con il proprio ...