Associazione Ray e Isis Sportello ascolto a scuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Al via una collaborazione tra l’Ray e l’Valdarno di San Giovanni. Da una parte una realtà associativa nata da poco, che supporta gli adolescenti in cerca di identità: dall’altra il plesso scolastico sangiovannese, che ospita 1.600 studenti provenienti da tutta la vallata. La sinergia si svilupperà attraverso il sostegno allo "di" promosso da Ray, che verrà istituito all’. "Grazie alla fiducia della professoressa Papi - ha spiegato Letizia Balò, presidente dell’- Lometterà a disposizione per ogni ragazza o ragazzo cinque appuntamenti all’interno dellacompletamente a carico nostro, più dieci sedute private, sostenendo il costo della tariffa dei professionisti convenzionati con ...