Ugarte-Napoli: affare difficile, ma non impossibile. I dettagli - Ugarte-napoli: affare difficile, ma non impossibile. I dettagli - Il centrocampo del napoli, in questa stagione ... l’allenatore incontrato a Parigi. Ecco perché non è un obiettivo proibito".

Napoli, obiettivo centrocampo: nel mirino Koné - napoli, obiettivo centrocampo: nel mirino Koné - Il napoli ha messo gli occhi su Koné per il centrocampo. Sudakov è troppo costoso per gli azzurri, che provano a puntare su altro ...

Foqus e Diarc, un piano per una nuova mobilità ai Quartieri Spagnoli - Foqus e Diarc, un piano per una nuova mobilità ai Quartieri Spagnoli - napoli - Si è tenuto questa mattina a Palazzo San Giacomo un incontro tra i rappresentanti della Fondazione Foqus, del DiARC (Dipartimento di Architettura ...