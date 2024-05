Sarò con te e il fenomeno Napoli al boxoffice | non si vince solo sul campo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 7 maggio 2024) Dopo i primi giorni di programmazione,con te, il documentario sul terzo scudetto del, si rivela un evento cinematografico sorprendente e la conferma che il pubblico ha bisogno di un coinvolgimento per correre in sala. L'avreste mai detto? Dopo tre giorni di programmazione,con te è sempre in testa al box office e già con un incasso che si avvia al milione di euro. Eppure poteva sembrare un prodotto di nicchia, seppur rivolto a una nicchia ampia come quella della tifoseria della squadra partenopea, ma sta bastando a farlo diventare ild'incasso di questa settimana. E al netto del nostro tifo per il, ci fa piacere perché dà una boccata d'aria alle sale e gli esercenti, che negli ultimi tempi stanno vivendo un po' di alti e bassi dopo un autunno/inverno sopra …