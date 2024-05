Al Pascale interventi alla prostata e al rene senza incisioni | Napoli anticipa il futuro della sanità in Italia

(Di lunedì 6 maggio 2024)ilin. L’Istituto dei tumorisi conferma come centro di eccellenza, diventando il primo ospedaleno ad utilizzare l’ultima generazione di robot chirurgico monoportale. Il nuovo dispositivo, inaugurato questa mattina,predel governatore Vincenzo De Luca, va a completare la quarta generazione del da Vinci, che include i sistemi robotici Multiport X e XI, offrendo al chirurgo l’opportunità di trattare un maggior numero di pazienti, con un approccio più appropriato in base alle caratteristiche personali e riducendo i processi infiammatori derivanti dallechirurgiche. Provvisto di un unico braccio robotico, il nuovo da Vinci offre ...

