Fedez maleducato | scontro con gli ospiti a Pomeriggio 5 di Myrta Merlino

(Di lunedì 6 maggio 2024) Durante la puntata di5 di lunedì 6 maggio 2024 una nuova polemica è esplosa tra. Dopo l'intervento del rapper sul caso Codacons, gliin studio si sono scatenati, con Ludovica Frasca che ha definitoper il suo comportamento verso il giornalista Michelle Dessì. Federico Lucia, reduce dal suo flirt con Ludovica Di Gresy, e Dessì sembrano aver sviluppato una sorta di complicità ironica nel corso del tempo, con il rapper che scherza sul fatto che Dessì sia sempre presente nei suoi incontri. Tuttavia, durante la puntata del contenitore pomeridiano di Canale 5,ha svelato novità fresche di tribunale e ha criticatoper non focalizzarsi su questioni ...

Belve , torna in prima serata con l’edizione 2024 del programma che, dopo aver debuttato in seconda serata, ha conquistato il prime time di Raidue. A condurre ed ideare il talk show c’è sempre Francesca Fagnani, artefice con le sue domande ed i suoi ...

La premier Giorgia Meloni ha telefonato alla Rai per il Caso della censura allo scrittore Antonio Scurati . Prima di scrivere il post in cui si difendeva attaccando si attacca al telefono con il direttore generale Giampaolo Rossi e quello degli ...

Isola dei famosi, svelati i cachet dei concorrenti - Isola dei famosi, svelati i cachet dei concorrenti - Negli ultimi anni, il mondo dei programmi televisivi ha subito significative trasformazioni, sia nel modo in cui vengono concepiti che nei compensi che vengono offerti ai partecipanti. Uno sguardo app ...

Pomeriggio 5, scontro tra Fedez e gli ospiti. Cosa è successo - Pomeriggio 5, scontro tra fedez e gli ospiti. Cosa è successo - Si riapre la guerra tra fedez e Myrta Merlino A Pomeriggio 5 il rapper e gli ospiti hanno evidenti opinioni divergenti. La colpa è dell'inviato Michelle Dessì ...

Figlia di un marchese e nipote di un’artista. Ecco chi è Ludovica Di Gresy, la misteriosa bionda paparazzata insieme a Fedez - Figlia di un marchese e nipote di un’artista. Ecco chi è Ludovica Di Gresy, la misteriosa bionda paparazzata insieme a fedez - Chi è la “misteriosa” ragazza bionda vista in compagnia di fedez qualche sera fa Ecco che spunta in nome, si tratta di Ludovica Di Gresy, che si trovava con il rapper alla festa per l’uscita ...