Muore a undici anni - con gli organi donati salvati altri bimbi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ morto a soli, ma la generosità sua e dei suoi genitori contribuirà a salvare la vita di diversibambini e ragazzi. Sono i destinatari degliespiantati a Santo Virgi: il piccolo aveva avuto dei sintomi di soffocamento mentre mangiava; subito soccorso e portato in ospedale, è morto dopo essere stato ricoverato alcuni giorni in terapia intensiva. Nel pomeriggio a Torre del Greco si sono svolti i funerali, ai quali hanno partecipato tutti i compagni di classe del bambino, che frequentava l’istituto comprensivo ‘GiovMazza’. A stringersi attorno al padre Antonio, alla mamma Carmela e agliquattro fratelli sono stati tanti cittadini, che hanno partecipato alla funzione religiosa svoltasi nella basilica di Santa Croce. Con ...

