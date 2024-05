Undici nuovi asili nido nel Sannio | ecco dove

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Questo Governo sta dimostrando in modo concreto e fattuale la sua vicinanza agli italiani e, come in questo caso, a perni essenziali quali famiglia e Istruzione”. E’ il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera a commentare l’emanazione del decreto con il quale il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha liberato fondi per 734,9 milioni di euro per un nuovo Piano per gliriservato alla fascia 0-2 anni. Si tratta di risorse che, appunto, consentiranno la realizzazione di nuove infrastrutture utili ad ampliare e migliorare l’offerta educativa anche a pro della prima infanzia. Ed anche la provincia di Benevento andrà a trarre importante beneficio dal nuovo treno di fondi., nel dettaglio sannita, si avranno a Benevento città (finanziamento per ...