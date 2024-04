Maxi incidente in tangenziale Ovest | undici feriti Grave una ragazza di 25 anni

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pero (Milano), 29 aprile 2024 – Tre auto e un furgone coinvolti, unadi 25trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda e altre dieci persone coinvolte ma con ferite lievi.stradale lungo ladi Milano ieri mattina pochi minuti prima delle sette. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale intervenuta sul posto, le auto e il furgone giunti all’altezza dell’uscita 2 per la statale 11 Novara-Gallaratese sono rimaste coinvolte in untamponamento. Immediata la telefonata al 118 che ha inviato sul posto sei ambulanze e due automediche e avvertito i vigili del fuoco. Quando i mezzi di soccorso sono arrivati quasi tutti i passeggeri delle auto e del furgone erano già scesi dai rispettivi mezzi. I vigili del ...

