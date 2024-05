Mourinho | Un errore dire no al Portogallo per rimanere alla Roma

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Joséè tornato sulla scelta di rifiutare la panchina della nazionale delper. Queste le parole del tecnico di Setubal nel corso di un’intervista rilasciata al canale coreano di Ea Sports e ripresa dal sito del quotidiano portoghese A Bola: “La cosa più normale sarebbe stata accettare una proposta che, per la seconda volta, non è arrivata al momento giusto. Nell’ultimo caso ho lasciato che l’emozione prevalesse sulla ragione e ho deciso di restare. È stato un“. Lo Special One ha aggiunto: “Ilin questo momento ha un gruppo incredibile, una delle migliori nazionali al mondo, ma quando mi hanno contattato io sentivo forte il legame con i tifosi dellae ho rifiutato la ...

