Milan - rinforzi per il reparto avanzato | spunta il nome di un centravanti di Serie A

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di domenica 5 maggio 2024) Per puntellare il proprio, la dirigenza delstarebbe valutando un attaccante del nostro campionato. Ilprepara una rivoluzione in vista della prossima stagione. La dirigenza sembra ormai orientata ad un cambio per la panchina considerando praticamente finito il ciclo di Stefano Pioli. Non solo, considerati alcuni addii, si ipotizzano vari movimenti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.