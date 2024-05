In un panorama economico instabile, dove gli investitori navigano tra onde agitate e incertezze, il settore immobiliare continua a essere un faro di stabilità per coloro che vogliono investire nel medio-lungo termine. Global Property, rinomata ...

Nei centri in Albania anche chi arriva da Bangladesh, Sri Lanka, Egitto e Camerun. Albano: “I giudici dovranno verificare se sono davvero luoghi non pericolosi”

Elezioni, Maria Vittoria Ceraso presenta la lista “Oggi per Domani” - Elezioni, Maria Vittoria Ceraso presenta la lista “Oggi per Domani” - Si compone di 27 candidati, 15 donne e 12 uomini. La presentazione si terrà giovedì 16 maggio alle ore 19 a Cascina Moreni ...

Più migranti verso l’Albania, il governo allarga la lista dei paesi d’origine “sicuri”: anche Egitto e Bangladesh. Cosa cambia davvero - Più migranti verso l’Albania, il governo allarga la lista dei paesi d’origine “sicuri”: anche Egitto e Bangladesh. Cosa cambia davvero - Migranti, aumentano le nazionalità che il governo vuole mandare nei centri in Albania. Ecco quali sono i nuovi "paesi sicuri" e cosa comporta ...

Fondazione Gi Group e Valore D, ecco l’effetto della maternità sul lavoro delle donne - Fondazione Gi Group e Valore D, ecco l’effetto della maternità sul lavoro delle donne - È un fenomeno comune a livello europeo ma con un impatto particolarmente negativo in un Paese come il nostro, all’ultimo posto in Europa per tasso di occupazione femminile e con uno fra i più bassi ...