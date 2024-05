NBA - lo dicono i suoi colleghi cestisti | E’ il nuovo Michael Jordan

Leggi tutta la notizia su pallacanestrobiella

(Di martedì 7 maggio 2024) La stagione 2023/24 sta consacrando a livelli altissimi una giovane stella, già paragonata addirittura aLa scorsa notte, nella Gara 1 tra i favoritissimi Denver Nuggets e i Minnesota Timberwolves, ne ha messi 43. Questa notte 27 con canestri sempre decisivi. Sì, avete letto bene. 43 e 27 punti contro Nikola Jokic, Jamal Murray e compagnia andante. Alla Ball Arena della città del Colorado c’era gente che non credeva ai propri occhi: possibile che questo ragazzo di 22 anni possa migliorare di partita in partita?, spunta unerede della leggenda dei Bulls (LaPresse) – Pallacanestrobiella.itEbbene sì, per la gioia di tutti gli appassionati, e per la godibilità dello spettacolo, lo status di Anthony Edwards è in netto crescendo gara dopo gara, tiro dopo tiro, stoppata ...