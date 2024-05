Meghan Markle ha visto il fantasma di Lady Diana mentre faceva yoga Ecco cosa le ha detto del figlio Harry

Leggi tutta la notizia su blog.libero

(Di mercoledì 8 maggio 2024)continuano a essere al centro dell’attenzione dei media di tutto il mondo. Ultimamente, si è parlato molto dei Duchi di Sussex per il loro ritorno in Inghilterra in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games. A Londra, però, atterrerà solamenteha deciso di rimanere in California in questo periodo così caotico per la Royal Family. I due ex membri della Famiglia Reale sono stati sotto ai riflettori per un aneddoto raccontato dalla conduttrice ed esperta reale Kinsey Schofield che ospite del podcast Outspoken Uncancelled ha rivelato che la principessa Beatrice avrebbe sentitoraccontare adi avereildi. Le rivelazioni ...