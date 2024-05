Mattarella - le cooperative sono determinanti per sviluppo equo

Mattarella in visita all’Onu , New York, porta un messaggio di pace e di rispetto verso tutte le culture e le religioni. Nell’arena internazionale, dove le tensioni politiche e i conflitti spesso dominano i titoli, il presidente della Repubblica ...

" pace e sviluppo hanno destini incrociati. Non può esservi l`uno, senza l`altra. Viviamo in un`epoca con il maggior numero di conflitti dalla fine della seconda guerra mondiale che divora no enormi risorse nella corsa agli armamenti , sottraendole ...

New York, 6 mag. (askanews) – “pace e sviluppo hanno destini incrociati. Non può esservi l’uno, senza l’altra. Viviamo in un’epoca con il maggior numero di conflitti dalla fine della seconda guerra mondiale che divorano enormi risorse nella corsa ...