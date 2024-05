Mattarella avverte | corsa armamenti divora risorse - pace e sviluppo legati

(Di lunedì 6 maggio 2024) New York, 6 mag. (askanews) – “hanno destini incrociati. Non può esservi l’uno, senza l’altra. Viviamo in un’epoca con il maggior numero di conflitti dalla fine della seconda guerra mondiale cheno enorminellaagli, sottraendole allo”. Sergio, nel discorso all’Onu per la conferenza su, giustizia e istituzioni rinnova il suo “appello alla costruzione delle condizioni necessarie per lae per porre fine ai conflitti” un richiamo che, dice, “non potrebbe essere più necessario e urgente”. Il Presidente della Repubblica ha più volte levato il suo richiamo ma stavolta lo fa in un consesso internazionale come le Nazioni Unite dove siedono anche gli ...

