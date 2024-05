Marsiglia - Gasset | L’Atalanta la squadra più forte tra le semifinaliste

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il tecnico delJean-Louisparla in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro, in programma alle 21:00 di domani al Velodrome: “è lapiùtra le. Si diceva che il Liverpool potesse passare facilmente il turno, inveceha vinto 3-0 ad Anfield disputando una partita praticamente perfetta, una gara spettacolare sotto ogni punto di vista.sempre nelle prime posizioni della classifica (di Serie A, ndr), ha trovato un gioco ben specifico, dispone di giocatori di grande qualità, ed è un club che lavora molto bene, il che è fondamentale. Già da lunedì abbiamo pensato soltanto al. Per quanto riguarda gli ...

