Polizia Locale chiude centro sportivo Asd Tor Sapienza

(Di martedì 7 maggio 2024) Sono state le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino, coadiuvate da personale dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) delladi Roma Capitale , a dare seguito alla chiusura del‘Asd Tor’, che non aveva adempiuto a rilasciare gli spazi in virtù della determinazione dirigenziale di decadenza della concessione. L’area, sita in Via degli Alberini, è stata riconsegnata al IV Municipio e, in attesa di un nuovo bando per l’affidamento del sito, pattuglie dellapresidieranno gli ingressi, ove stamattina sono stati apposti lucchetti e catene per interdire gli accessi e per scongiurare tentativi di riacquisizione illeciti del. (Com/Red/Dire)