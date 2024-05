Montanaso - investe ciclista davanti al comando di polizia locale | patente ritirata Donna grave in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 6 maggio 2024)Lombardo (Lodi), 6 maggio 2024 – Un'anziana è rimasta ferita ed è stata trasportata inin seguito allo scontro tra un’auto e la sua bici. L’incidente, avvenuto oggi pomeriggio aLombardo, è stato rilevato dall’Unione dinord Lodigiano proprioal, in via Garibaldi. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, sembra che un uomo di Lodi, al volante della propria auto, stesse svoltando per entrare nel parcheggioalla, mentre la, 83 anni, stava lasciando l’area di sosta a bordo della sua bicicletta. Purtroppo il conducente della vettura non ha visto la, che è finita a terra, riportando ...