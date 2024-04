Mamma incinta morta nell’incidente di Pasqua | il compagno | “Perdonatemi | vi amerò per sempre”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 aprile 2024) Una coppia giovane, unita e felice. Soprattutto adesso: la loro prima bambina, infatti, sarebbe arrivata tra pochi mesi ed erano al settimo cielo. Amelie, questo il nome che Valentina Urli e Giulio Stoppi avevano scelto per la piccolina. Ma ieri, il sogno di una famiglia perfetta, si è definitivamente infranto. Leggi anche: Incidente a, Valentina èdopo giorni in ospedale: stava per sposarsi e diventareIl tragico incidente nel giorno diValentina,al quinto mese, èieri dopo quattro giorni di agonia, in seguito al terribile incidente in cui era rimasta coinvolta insieme alGiulio il giorno di. La coppia stava percorrendo Corso Stati Uniti per raggiungere Adria, dove era attesa dalla ...