Cernusco Lombardone | mamma si rifugia in municipio | “Aiutatemi | mia figlia mi picchia”

(Di martedì 9 aprile 2024)(Lecco), 9 aprile 2024 – Occhi lividi, labbra tumefatte, braccia graffiate e la voce rotta dal pianto. “Per favore, miami, non so più che fare, è colpa della droga”, sono state le parole delladi 69 anni che questa mattina ha trovato rifugio in. La donna presentava evidenti segni di aggressione. A ridurla in quel modo è stata appunto la, che abusa di sostanze stupefacenti e soffre di tossicodipendenza. Non era la prima volta, ma questa mattina è stata particolarmente violenta e la madre non è riuscita né a difendersi né a contenerla, per questo è scappata di casa ed è corsa nel vicino palazzo comunale per scampare alla furia della ...