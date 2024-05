Venture Capital - flessione nel 2023 ma segnali positivi in primo trimestre

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un contesto globale caratterizzato da una forte incertezza sulle prospettive di business delle startup, unito alla crescita dei tassi di interesse, hanno determinato unaa livello globale degli investimenti innel. Emergono tuttavia alcuni interessanti spunti di ri: le startup che sviluppano o applicano soluzioni Generative AI hanno infatti attratto investimenti importanti nel, raggiungendo i complessivamente 21 miliardi di dollari, in crescita rispetto all’anno precedente (4 miliardi di dollari nel 2022) ed in controtendenza rispetto al mercato totale.nelE’ la fotografia scattata dalla terza edizione del...

"Per far crescere il nostro sistema di politica industriale è fondamentale avere un Venture Capital , mettendo al centro l'uomo e la sostenibilità. Servono contenuti, contenitori e idee, e, soprattutto, un ecosistema dell'innovazione. Oltre alle ...

Vicepresidente della BEI, la banca europea che controlla il Fondo europeo per gli investimenti, l’istituzione a supporto delle microimprese e pmi al centro della strategia Ue per la crescita del venture capital europeo. Intervista sullo stato di ...

