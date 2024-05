La Lega Serie A dice no alla proposta del Governo di un nuovo organo di vigilanza sui conti | cosa succede ora

`No al calcio moderno, no alle paytv` recita un celebre coro cantanto dai tifosi più ancorati al passato del nostro mondo del pallone. E fra...

Un dirigente di Serie A ha proposto una giornata “vintage” con tutte le partite in contemporanea alle 15, come una volta. L’idea nostalgica è stata però bloccata. La nostalgia canaglia per il calcio di una volta, quando tutte le partite di Serie A ...

Serie A, l’ESITO sull’agenzia governativa sulle società sportive. Arriva il COMUNICATO ufficiale - serie A, l’ESITO sull’agenzia governativa sulle società sportive. Arriva il COMUNICATO ufficiale - serie A, l’esito della riunione con i club, convocata dal Presidente Lorenzo Casini alle 14 sulla sostenibilità dei vari club Agenzia governativa di vigilanza sulle società sportive professionistiche

BOLOGNA - Il Sindaco propone la cittadinanza onoraria a Saputo - BOLOGNA - Il Sindaco propone la cittadinanza onoraria a Saputo - Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha proposto il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente del Bologna calcio Joey Saputo. Lo annuncia il Comune di Bologna in una nota, precisando che l ...