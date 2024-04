Le pagelle Zampini il più vivace | Allen sbaglia troppo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024)5. Per come salta (6 rimbalzi) si muove e attacca il ferro sembra stare piuttosto bene. Purle percentuali e i numeri lo condannano ancora pur a fronte di una difesa canturina che su di lui alterna sempre due uomini. Però 2 punti nella prima metà con 1/4 da due e 0/2 da tre e 9 punti alla fine in 31’ con il 29% al tiro e in più 0/2 ai liberi non lo salvano. Così come i 4 assist ed i rimbalzi. Cinciarini 6. A parte il momento del tecnico, su Cincia si può sempre contare anche contro una difesa fisica come quella canturina. I suoi 7 punti e le sue invenzioni nella prima metà danno ossigeno all’asfittico attacco forlivese, poi nella ripresa sul più bello s’innervosisce e la sua gara finisce lì. Valentini 5,5. Anche lui fatica in fase offensiva e, pur con l’impegno e la grinta,anche tiri che ...