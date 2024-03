Le pagelle Zampini super | serata in ombra per Allen

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024)5,5. Dal primo tiro che si prende – una bomba affrettata e da marcato – si capisce che non sarà la sua. Un bel gioco da tre punti nel primo quarto, un canestro e due liberi nel secondo per 9 punti in 15’ nella prima metà. Poi gioca poco più di 4’30’’ nel terzo quarto sbaglia un floater facile, esce e non rientra causa un problemino a un ginocchio. Diciamo riposo precauzionale. Si fa anche stoppare da Sabatino in contropiede, non da lui. Cinciarini 7. Solito Cincia: puntuale, preciso, esperto, esiziale (per gli avversari), tecnico, sorprendente. 8 punti in 9’ con 2/2 da tre nella prima metà, chiude anche con due assist, belli, entrambi a Pascolo. Valentini 5,5. Non una delle migliori giornate dal suo rientro. Non segna mai da due, da tre e fatica anche in fase di costruzione; -5 il suo plus-minus.8. Prestazione ...