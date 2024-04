Le pagelle Lamesta genio della lampada Colombi spettatore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024)6. Non serve una super serata. Di attaccanti dell’Olbia dalla sua parte se ne vedono sempre pochini. Un’uscita non esattamente stellare nella ripresa che non fa male. Tofanari 6. Montebugnoli a fatica si spinge tanto in là, sulla sua fascia. Così la serata è tranquilla, e c’è anche spazio per provare a spingersi oltre la linea di sicurezza. Non lo fa con troppa continuità. Gorelli 7. Svetta non solo nella sua area dove, con avversari non troppo mobili non ha vita complicata, ma anche in zona gol. Primo centro per lui in maglia a scacchi. Anzi due. Gigli 6,5. Non è al meglio, ma stringe i denti e la porta a casa. Senza mai correre nessun pericolo. Semeraro 6,5. Attento e anche propositivo, soprattutto nel primo tempo quando ha tanti palloni da fare ripartire. Malagrida 6. Non è proprio a casa sua e fatica parecchio a trovare la posizione giusta. (1’ st ...