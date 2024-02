Le pagelle. Colombi è provvidenziale, Lamesta vivace

(Di domenica 25 febbraio 2024)7,5. Il Rimini si aggrappa a lui fortissimo e lui non fa scivolare già dalla torre nessuno. Tiene tutti a galla nel momento più difficile. Per fortuna c’è. Megelaitis 4,5. Tante volte ha arginato gli avversari facendo il terzino da mediano quale è. Cosa che non gli riesce ad Ancona. Chi passa lo strapazza. Fino a innervosirlo e fino a quando Troise lo relega in panchina (1’ st Semeraro 6,5. È vivo ed entra subito nel vivo. Si propone in pochi secondi e affina l’intesa con). Pietrangeli 6. Serve più dell’elmetto per subire un solo gol in 45 minuti. Lo indossa con grande sofferenza, prima di iniziare a tirare il fiato (nella foto). Gorelli 6. Usa il fisico e serve tutto anche per riparare a qualche errore. Fase di assestamento complicata. Tofanari 5. Sugli esterni si soffe e lui, ’mancino’ all’occorrenza, troppo spesso viene sorpreso ...