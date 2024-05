Il difensore della Lazio Patric è intervenuto per presentare la sfida con la Salernitana, in programma lunedì Patric , difensore della Lazio , ha parlato in occasione della partita di lunedì sera contro la Salernitana, senza dimenticare il ko nel ...

Vincere, senza se e senza ma. Questo il mantra della Lazio che si appresta a sfidare la Salernitana. Ripartire dopo aver perso un derby non è mai facile ma c’è chi, come Patric , chiede positività alla squadra in vista di un finale di campionato ...

Patric sul futuro: «Ancora non lo so, ma ho comprato casa qua, mi sento uno di voi» - patric sul futuro: «Ancora non lo so, ma ho comprato casa qua, mi sento uno di voi» - patric sul futuro: «Ancora non lo so, ma ho comprato casa qua, mi sento uno di voi». Le parole del giocatore della lazio Per celebrare le sue duecento presenze con la maglia della lazio, il centrale ...

Lazio, Patric: “Quest’ambiente è come una famiglia. I valori…” - lazio, patric: “Quest’ambiente è come una famiglia. I valori…” - Le dichiarazioni del giocatore biancoceleste sull'amore per la lazio e di come si sia creato il forte legame nel corso degli ultimi anni ...

Lazio, Patric: 'All'inizio ero immaturo. Meritavo le critiche e sono orgoglioso di averle trasformate in applausi' - lazio, patric: 'All'inizio ero immaturo. Meritavo le critiche e sono orgoglioso di averle trasformate in applausi' - Lunga intervista di patricio Gil Gabarron, in arte patric, ai microfoni di lazio Style Channel. Il difensore spagnolo ha ripercorso tutta la sua storia e la sua.