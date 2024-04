Lazio | Patric | «Brutto perdere il derby | ma c’è un buon calendario»

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il difensore dellaè intervenuto per presentare la sfida con la Salernitana, in programma lunedì, difensore della, ha parlato in occasione della partita di lunedì sera contro la Salernitana, senza dimenticare il ko nel. POST– «C’è tanto rammarico per la sconfitta, sappiamo l’importanza di quella partita e per

Dopo il giorno di riposo concesso da Igor Tudor ai suoi, l’allenatore croato ha ripreso gli allenamenti nel quartier generale di Formello. In attesa dei nazionali, di rientro in campo tra mercoledì ... (sportface)

Lazio-Salernitana, probabili formazioni: Castellanos dal 1', dubbio in attacco per Colantuono - Con l’arrivo del weekend la Serie A scenderà in campo per la trentaduesima giornata, con il primo match che sarà domani, venerdì 12 aprile, e vedrà affrontarsi Lazio e Salernitana. I biancocelesti dov ...footballnews24

CALCIOMERCATO Lazio - Sirene tedesche per Kamada: futuro sempre più lontano da Roma per il giapponese - LA SITUAZIONE - CALCIOMERCATO Lazio - Non sembra aver cambiato idea Daichi Kamada sul suo futuro che sembra essere sempre più lontano da Roma.noibiancocelesti

Lazio-Salernitana: evento di Clean-Up allo Stadio Olimpico - La S.S. Lazio e l’Associazione Stoplastica organizzano per domani, venerdì 12 aprile, un evento di clean-up allo Stadio Olimpico ...laziopress