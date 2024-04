Lazio-Salernitana | la carica di Patric | “Reagire dopo k o del derby”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Vincere, senza se e senza ma. Questo il mantra dellache si appresta a sfidare la. Ripartireaver perso unnon è mai facile ma c’è chi, come, chiede positività alla squadra in vista di un finale di campionato ancora tutto da scrivere. “C’è tanto rammarico per la sconfitta, sappiamo l’importanza di quella partita per noi e per i tifosi. Perderlo è stato brutto anche per la classifica perché ci ha allontanato dai posti che vogliamo occupare. Mancano però ancora tante partite, per questo dobbiamo pensare positivo. È il momento dei veri uomini e di portare la squadra più in alto possibile“. Queste le parole del difensore biancoceleste. Quello contro i granata sarà un match che dirà tanto anche sulle ambizioni europee della squadra di Tudor. La Champions League sembra un ...