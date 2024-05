Lombardia | per trovare lavoro la laurea serve sempre di più - ma in provincia molti si fermano alla terza media

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Opportunità lavorative migliori per chi studia, ma incirca il 26% della popolazione tra i 25 e i 49 anni ha un titolo che non va oltre la. I tassi di occupazione restano, per ora, comunque buoni rispetto al resto del Paese, ma è indubbio che negli ultimi anni si è rafforzato molto iltra livello di istruzione e accesso al, perché, sia nel pubblico che nel privato, sono richiesti titoli di studiodi maggiore livello (diploma,). Secondo l’elaborazione di openpolis-Con i Bambini, che ha incrociato i dati Istat di occupazione e titoli di studio della popolazione tra i 25 e i 49 anni residenti in ciascun comune nell’ambito della ricerca sulla povertà educativa, la scuola resta uno dei fattori che determinano le maggiori o ...

Milano terza città peggiore al mondo per inquinamento , Sala si ribella : “Rilevazioni fatte da un ente privato” Scattano le misure anti smog in gran parte della Lombardia , mentre continuano le polemiche sui dati della qualità dell’aria di Milano . Dopo quattro giorni di sforamento dei limiti per ... Continua a leggere>>

I Diavoli Rosa concedono il bis: L'under 19 è Campione di lombardia - L'under 19 dei Diavoli Rosa Powervolley ha concesso il bis e domenica 28 aprile 2024 la formazione di Brugherio si è laureata Campione di lombardia sconfiggendo il Vero Volley Monza.

Oggi terza giornata ad Agrinatura di Erba, ingresso libero dal pomeriggio: che assalto del pubblico…. - Pienone già domenica, ieri il bis. Il programma di oggi e domani, giornata conclusiva della rassegna. Tante iniziative previste.

