Varese Marco Manfrinati uccide il geologo Fabio Limido e sfregia l’ex Lavinia

Lavinia Limido sfregiata col coltello dall'ex Marco Manfrinati. Morto il papà Fabio: era intervenuto per difenderla - Lavinia limido sfregiata col coltello dall'ex Marco Manfrinati. Morto il papà Fabio: era intervenuto per difenderla - È morto Fabio limido, geologo di 71 anni, accoltellato dall'ex della figlia Lavinia, 37 anni, a Varese. L'aggressore, Marco Manfrinati, 40 anni, prima di accoltellare ...

Varese, morto Fabio Limido: il geologo 71enne accoltellato dall’ex della figlia - Varese, morto Fabio limido: il geologo 71enne accoltellato dall’ex della figlia - L’uomo non è sopravvissuto alle gravi ferite al torace inferte dal 40enne Marco Manfrinati che ha anche sfregiato con l’acido la donna ...

Accoltella padre e figlia, arrestato ex a Varese - Accoltella padre e figlia, arrestato ex a Varese - Padre e figlia aggrediti a coltellate a Varese. E' successo oggi poco prima delle 13 in via Ciro Menotti. Il padre di 71 anni, che ha riportato ferite al volto e a una mano, è stato rinvenuto in arres ...