Quella foto invecchiata male del PSG che sta facendo il giro del web | lo sfottò del Borussia Dortmund diventa virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Oltre il danno, la beffa. Potremmo sintetizzare così l’amara – quanto deludente – serata in Champions League del Paris Saint-Germain che perde in campo…e anche sui social. Sui propri profili X, iltiene a ricordare (in modo ironico) quando nel 2020 furono Mbappé e compagni i protagonisti di un simpatico siparietto al termine della partita. Quattro anni dopo, la situazione si è completamente ribaltata. Il karma colpisce il Psg: l’esultanza alla “Haaland” ripresa in tutto il mondo Tastes like fine wine ???? https://t.co/lxnBFC4yPh —(@BlackYellow) May 7, 2024 “Tastes like fine wine” (“Ha il sapore del buon vino”) è il tweet che il“rinfaccia” ai rivali. Il profilo ufficiale X inglese del club tedesco, infatti, ha repostato una ...