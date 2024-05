Ascolti TV | Mercoledì 1 Maggio 2024 Vicini La Stranezza 2,36 mln – 13 6% e Corro da Te 2,25 mln – 13 6% - Concertone 11 9% 1,84 mln GialappaShow 741k – 4 5% raggiunge La Pupa e il Secchione 724k – 4 7% Bene Fuori dal Coro 7 5%

(Di giovedì 2 maggio 2024) La, Ficarra e Picone con Toni Servillo Nella serata di ieri,, su Rai1 il film Lain prima tv ha conquistato 2.361.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5da Te in prima visione ha incollato davanti al video 2.249.000 spettatori con uno share del % (primo tempo a .000 e il %, secondo tempo a .000 e il %). Su Rai2 Delitti in Paradiso raduna 1.116.000 spettatori pari al 6.4% di share (primo episodio a 1.213.000 e il 6.2%, secondo episodio a 1.011.000 e il 6.5%). Su Italia1 – dalle 21.38 alle 0.16 – Lae ilappassiona 724.000 spettatori con il 4.7% (presentazione di 16 minuti: 609.000 – 3%). Su Rai3 – dalle 21.25 alle 0.22 – il Concerto del Primosegna ...

La stranezza va in onda in prima visione tv su Rai Uno a partire dalle 21.30 di Mercoledì 1° Maggio . Di seguito tutte le curiosità da sapere. La stranezza: la trama in breve e il cast Siamo in ...

Continua a leggere>>

- - > Pirandello torna a casa: mercoledì 1° maggio, in prima visione e in prima serata, Rai 1 trasmette "La stranezza", di Roberto Andò. Il film è ambientato ad Agrigento nel 1920: Luigi Pirandello si trova in Sicilia per ...

Continua a leggere>>