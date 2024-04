I tagli sulla disabilità Associazioni famigliari al Tar contro la Regione E il 16 saranno in piazza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Sarà una protesta unitaria, quella in programma martedì 16 aprile inDuca d’Aosta, davanti al Pirellone. Insieme a Ledha e Fand, le due realtà che l’hanno promossa, cile oltre 100di famiglie che avevano già dato vita alla partecipata e colorata manifestazione del 23 marzo, quando più di 350 persone si ritrovarono sotto Palazzo Lombardia. Ora le stesse– a riprova della compattezza con la quale si vuole perseguire la causa – si sono riunite nel “Comitato CaregiverB1 e B2 affondate“, proprio il Comitato che per la prima volta compare in calce al comunicato diramato ieri: "Il coordinamento – vi si legge – aderisce alla manifestazione del 16 aprile indetta da Ledha e Fand, nonostante queste ultime non siano state protagoniste attive della ...