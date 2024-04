Prima di Parigi - il nuoto italiano a Brembate Sopra con Miressi e Pilato

La cattedrale di Notre - Dame non è più la stessa, dopo l’incendio del 15 aprile 2019 che avvolse la guglia e parte del tetto. Alcuni addetti ai lavori, addirittura, pensano che non ritornerà mai più ...

Jannik Sinner oggi ha annunciato che parteciperà all’all’Atp 250 Nordea Open in Svezia dal 15 al 21 luglio. All’apparenza una scelta inusuale per il numero due del mondo. In realtà l’italiano non ...