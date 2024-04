Abbadini lancia subito l’Italia Europei - la squadra va in finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Pronti, partenza, via. Ed èItalia con Yuminsul podio del completo individuale e laazzurra qualificata per la. I riflettori si sono accesi a Rimini, casa della ginnastica artistica europea per le prossime due settimane: ieri sono iniziati i Campionatidi Ginnastica Artistica maschile sui tappeti della Fiera, con 37 Federazioni nella prima giornata di gare seniores per ottenere le qualificazioni alle finali a squadre di domenica, ma anche per il titolo individuale All Around, prima medaglia assegnata. Nei padiglioni di via Emilia non si combatte però soltanto per il podio europeo, in palio anche la qualificazione alle Olimpiadi della prossima estate a Parigi.ha già il pass e gareggia solo, si fa per dire, per aggiungere altre ...