Space Economy | opportunità di crescita da 1 800 miliardi dollari

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dai test su nuovi sistemi di razzi al lancio di satelliti avanzati e missioni di esplorazione robotica sulla Luna, l’attività nello spazio sta accelerando e trasformando il nostro mondo: l’industria aerospaziale sta vivendo una fase disenza precedenti, con sviluppi innovativi che si susseguono di settimana in settimana.dida 1.800Tanto che si prevede che laraggiungerà un valore di 1.800dientro il 2035, in significativo aumento rispetto ai 630del 2023 e con unadel 9% all’anno. Questo boom non riguarda solo le tradizionali applicazioni “backbone”, come satelliti, lanciatori, i servizi come la ...