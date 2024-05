Inter , è Alberto Gudmundsson il nome preferito dei nerazzurri per rinforzare l’ attacco : ecco l’offerta per convincere il Genoa Albert Gudmundsson continua ad essere il principale obiettivo dell’ Inter per quanto riguarda il proprio attacco . Il ...

Si allarga la corsa a Gudmundsson del Genoa. Oltre l’Inter e la Juventus, Entra in scena un’altra squadra italiana importante. Concorrenza agguerrita. CONCORRENZA AGGUERRITA ? L’Inter ha come obiettivo della prossima stagione il c Entra vanti del ...

Inter, solo Taremi può bastare per la Champions Via Arnautovic per una punta top - inter, solo Taremi può bastare per la Champions Via Arnautovic per una punta top - Ma ad oggi l’inter non ha budget per programmare un super colpo. Zirkzee piace da matti, ma è operazione inavvicinabile a meno che non parta un big. Diverso, almeno in linea teorica, il capitolo ...

Inter e Juve sentite Gudmundsson: 'La Premier è un sogno, ma non ho l'ansia di lasciare l'Italia e il Genoa' - inter e Juve sentite gudmundsson: 'La Premier è un sogno, ma non ho l'ansia di lasciare l'Italia e il Genoa' - Il futuro di Albert gudmundsson sarà certamente uno dei temi che animeranno l`ormai imminente calciomercato estivo. L`attaccante del Genoa è stato una delle ri.

Si espandono le pretendenti per Gudmunsson: un’altra italiana irrompe sull’islandese - Si espandono le pretendenti per Gudmunsson: un’altra italiana irrompe sull’islandese - La corsa per Albert gudmundsson si fa più affollata. Ora, infatti, anche il Napoli entra con decisione nella corsa al gioiello del Genoa: trova conferme l’indiscrezione di Relevo, che racconta la volo ...