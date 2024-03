Italiano | dopo l’Inter | il mal di rigore continua | «Persi altri punti»

(Di lunedì 11 marzo 2024)non si dà pace per il mal didella sua Fiorentina.gli errori contro Inter e Lazio, ora un altro decisivo con la Roma. MAL DI? A Dazn, Vincenzosull’ennesimosbagliato dalla Fiorentina: «Ci siamo fermati più di una volta a batterli, tutti quelli che li hanno tirati sono rigoristi. Sbaglia gente che è preposto a batterli e che in allenamento fa gol. Tutte le volte che abbiamo sbagliato i rigori abbiamo perso. Un calcio diè un vantaggio, ma che noi stiamo non riuscendo a sfruttare. Sono partite non vinte e amarezze da smaltire velocemente». Nico Gonzalez ne aveva sbagliato anche uno contro, facendosi ipnotizzare da Sommer. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...

Le pagelle di Fiorentina - Roma 2 - 2: Svilar e Llorente salvano De Rossi, fantasma Lukaku, rammarico Biraghi: Senza Beltran, nel 4 - 2 - 3 - 1 di Italiano ci sono Nico Gonzalez, Bonaventura e Sottil a supporto ... infatti, ha rischiato di essere espulso per somma di gialli, finendo per essere sostituito dopo ...

Fiorentina - Roma 2 - 2 : I giallorossi la pareggiano all'ultimo respiro | DIRETTA: Le formazioni titolari Vincenzo Italiano torna a Firenze, dopo il turno di Conference, con la necessità di far bene. Così, davanti a Terracciano fra i pali, ancora Milenkovi , confermato nonostante ...

Fiorentina-Roma 2-2, le pagelle: Svilar salva il risultato, Pellegrini decisivo. De Rossi, occasione sprecata: Fiorentina-Roma 2-2, le pagelle: Svilar salva il risultato, Pellegrini decisivo. De Rossi, occasione sprecata: Pareggio in extremis per la Roma di Daniele De Rossi, che agguanta il 2-2 al Franchi con la Fiorentina grazie a un gol di Llorente quasi allo scadere. I viola erano passati in vantaggio con Ranieri,..