Investita da un’auto | Lidia Noris | volontaria Cisl | muore dopo 11 giorni in ospedale

(Di domenica 7 aprile 2024) Gazzaniga. Non ce l’ha fatta, la 70enne di Gazzanigalunedì 25 marzo intorno alle 14 mentre stava andando al lavoro. È morta invenerdì,undicidi agonia.all’accoglienza dellaera sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Battisti e via Vittorio Veneto quando l’auto guidata da un 33enne di Alzano Lombardo l’ha colpita. Ricoverata inin condizioni molto gravi, era stata operata chirurgicamente ma alla fine non c’è stato nulla da fare. La donna lascia nel dolore due figli. Lunedì 8 aprile alle 14,30 i funerali nella chiesa parrocchiale di Gazzaniga.

