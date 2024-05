(Di mercoledì 8 maggio 2024) L'azzurro avrebbe dovuto affrontare Napolitano in un derby al primo turno MatteosidagliBnl d'Italia. "Nonper giocare a, spero di esserlo per Parigi", dice il 28enne in una conferenza stampa. A, l'azzurro avrebbe dovuto affrontare al primo turno Stefano Napolitano in un derby italiano. Al posto

Peggio di un incubo: dopo Jannik Sinner, gli Internazionali di tennis in corso a Roma perdono anche Matteo Berrettini . Il Roma no ha appena annunciato il clamoroso ritiro dal torneo. Quella che doveva essere una grande edizione per l’Italia della ...

Roma , 8 maggio 204 – Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali di Roma . L’annuncio alla vigilia del debutto nel torneo: Berrettini al primo turno avrebbe dovuto affrontare in un derby azzurro Stefano Napolitano. "Non riuscirò a giocare, ho ...

Internazionali d'Italia, Berrettini si ritira prima del derby con Napolitano - internazionali d'Italia, berrettini si ritira prima del derby con Napolitano - Mi sembra di averla gia' vissuta questa situazione, volevo comunicarlo senza post via social". Matteo berrettini abbandona gli internazionali d'Italia di tennis prima di scendere in campo. Il 28enne ...

Internazionali d'Italia, Berrettini si ritira: "Non sono pronto per Roma" - internazionali d'Italia, berrettini si ritira: "Non sono pronto per Roma" - Matteo berrettini si ritira dagli internazionali Bnl d'Italia. "Non sono pronto per giocare a Roma, spero di esserlo per Parigi", dice il 28enne in una conferenza stampa. A Roma, l'azzurro avrebbe ...

Internazionali Roma, Berrettini si ritira dal torneo: "In questo momento non mi sento pronto" - internazionali Roma, berrettini si ritira dal torneo: "In questo momento non mi sento pronto" - L’annuncio arriva direttamente da Matteo berrettini nel corso di una conferenza stampa annunciata all’ultimo secondo: “Volevo annunciare il mio ritiro dal torrneo di Roma. Volevo comunicarlo senza ...