Internazionali BNL d’Italia 2024 - Cobolli al secondo turno | Sono maturat - ma devo imparare a partire meglio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Giornata speciale per Flavio, che nella sua Roma ha conquistato la prima vittoria nel tabellone principale degliBNL. Il giovane romano ha infatti battuto il tedesco Marterer in due set con il punteggio di 6-4 6-2, accedendo così al. Una vittoria arrivata sulla Grandstand Arena, una scelta checommenta così: “Alla finetutti campi da tennis, anche se credo che tutti abbiano il sogno di giocare sul Pietrangeli una volta nella vita. Magari ci sarà occasione nella prossima partita, comunque la Grandstand ha un bel campo che mi piace”. In merito al match di oggi, l’azzurro conferma le difficoltà in avvio. Una costante su cui lavorare: “Oggipartito male, ma non per tensione o ansia. ...