Apuane | escursionisti bloccati sulla cima del Monte Tambura

(Di sabato 17 febbraio 2024) E' ancora in corso l'intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana per recuperare duerimastivicino alla vetta del, sulle Alpi, tra le province di Massa e Lucca L'articolo proviene da Firenze Post.

Turista tedesca morta dopo essere caduta dal Monte Baldo vicino Verona: tragedia sotto gli occhi del compagno: Le tragedie in montagna colpiscono molto spesso il mondo degli escursionisti. Nei primi giorni di ... La tragedia delle Alpi Apuane. Nel mese di marzo un'altra tragedia si è consumata sul Monte Cavallo ,...

La monorotaia e le acque turchesi del torrente Renara: I sentieri facenti parte dell'escursione sono classificati come EE, cioè per escursionisti esperti ,... mai sottovalutare la montagna, specie i territori perigliosi come quelli delle Apuane. Il ...

Viaggi di lusso, le location toscane premiate da Forbes Travel Guide: Forbes Travel Guide ha annunciato gli Star Awards 2024. Premiate anche alcune strutture di lusso della Toscana.