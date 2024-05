(Di mercoledì 8 maggio 2024) Per individuare le aree più fragili d’Italia sul fronte della sicurezza sul, l’Osservatorio Sicurezza Vega ha elaborato una mappatura del rischio rispetto all’incidenza della mortalità. La zona arancione, quella in cui si trova la Toscana, è la zona che raggruppa le regioni con l’incidenza di mortalità sultra le più elevate a livello nazionale. E a fine marzo 2024, il rischio dio mortale in Toscana (6,8 morti per milione di occupati) risulta infatti superiore rispetto alla media nazionale pari a 6,4. Per quanto riguarda le incidenze, nel dettaglio, in regione si scopre che Firenze e Siena si trovano addirittura in zona rossa. Pisa, la nostra provincia, è al quarto(5,4). Per glimortali totali del primo trimestre 2024 in Toscana è Firenza ad avere la maglia ...

Firenze, 7 maggio 2024 - Nel 2024 la Regione Toscana intende fare mille ispezioni in più sui cantieri , arrivando a quota 4.500 verifiche a tutela della sicurezza sul lavoro . È questo l'obiettivo che palazzo Strozzi Sacrati ribadisce in una nota, ...

Plauso per alcune novità introdotte in sede di conversione del decreto legge in materia di Sicurezza sul lavoro Roma. “Prosegue il confronto tecnico al Ministero del Lavoro in materia di Sicurezza e salute al quale è presente Mauro Mongelli, ...

Il "tappo" saltato, poi la strage. Così sono morti gli operai a Casteldaccia - Il "tappo" saltato, poi la strage. Così sono morti gli operai a Casteldaccia - Sono scesi in tre nella prima "stanza" dell'impianto fognario per cercare di sbloccare la sonda di spurgo che era bloccata. Dopo ore di tentativi, all'improvviso, il tappo di liquami che impediva il l ...

Infortuni sul lavoro. Secondo posto toscano - Infortuni sul lavoro. Secondo posto toscano - L'Osservatorio sicurezza Vega ha identificato la Toscana come zona ad alto rischio per la sicurezza sul lavoro, con un'incidenza di mortalità superiore alla media nazionale. Firenze e Siena sono in ...

Friuli in zona rossa per infortuni sul lavoro. Mancano gli ispettori. A Pordenone in servizio 13 su 23 - Friuli in zona rossa per infortuni sul lavoro. Mancano gli ispettori. A Pordenone in servizio 13 su 23 - Eppure di lavoro si muore. Sono 27 i posti in in organico a Pordenone ... a fare di più per contrastare una piaga da debellare sia diffondendo la cultura della sicurezza sia eseguendo adeguati ...